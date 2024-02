I sogni son desideri: Calzona al lavoro

I sogni son desideri. Calzona è nel bel mezzo di un sogno divenuto desiderio.

Esordio Champions al Maradona col Barcellona ed in campionato in casa del decano Ranieri.

Per uno che esordisce, un altro che ha record di penchine.

La “gioventù” di Calzona incontra l’esperienza di sir Claudio Ranieri.

Nemmeno nei sogni più dolci, Francesco Calzona, poteva immaginare quanto sta accadendo.

Anche questo è De Laurentiis anche questo è Napoli.

Difficile immaginarlo in un’altra città. Napoli resta pur sempre il “luogo” dell’ inconsueto.

Il pareggio, rocambolesco in Champions, ha rimandato le risposte. Un principio di vecchio Napoli si è intravisto nel mezzo di molti passaggi a vuoto. Il risultato ha però sorriso ai primi tentativi di un calcio coraggioso.

Propositivo.

Termine a lungo tenuto in soffitta nella gestione Mazzarri.

Napoli al lavoro per preparare la prima di Cagliari. Allenamento fatto per bene e per quello che si può completo.

Dire che non c’è più tempo, è quasi ironia ma é proprio la più grande delle verità.

A Cagliari, Calzona, consapevole di giocarsi la chance della vita avrà il “suo” Napoli.

Tutti arruolabili ed arruolati.

Si attendono risposte.

Pedagogista dello Sport

