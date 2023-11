I pronostici dei bookmakers vedono il Napoli verso gli Ottavi

Napoli–Union Berlino vale tanto specialmente per gli azzurri, in grado di mettere una seria ipoteca sulla qualificazione agli Ottavi se oggi battessero i tedeschi in piena crisi ed al contempo il Real Madrid dovesse battere il Braga. Del resto, i berlinesi non vincono una partita ufficiale dallo scorso agosto e viene da dodici sconfitte consecutive tra Champions e Bundesliga.

Secondo gli esperti di Planetwin365 e William Hill, gli uomini di Garcia sono pronti a bissare il successo dell’andata: il segno «1» si gioca su Gazzabet a 1.41, su Sisal e BetFlag a 1.40, su Planetwin365 a 1.38; mentre è alta la quota della vittoria ospite, tra 8 e 8,20. Nel mezzo, il pareggio paga 4,80 volte la posta. I tedeschi arrivano in Italia con una striscia negativa di dodici sconfitte consecutive in tutte le competizioni, con cinque gol fatti e 26 subiti. Il Napoli, invece, ha messo in fila quattro risultati utili consecutivi e ha trovato la via della rete nelle ultime otto partite. Per questa sfida, i bookmaker puntano sull’Over 2.5 a 1,70 contro l’Under 2.5 a 2,03.

Insomma, ci sono tutte le condizioni per pensare a un Napoli d’assalto, intenzionato a chiudere la partita già nel primo tempo. Per questo i bookmakers quotano l’ipotesi di un parziale/finale dal segno 1/1. Una proposta che si trova a 2.02 su Gazzabet, a 2.01 su Planetwin365, a 1.95 su Sisal e a 1.98 su Betflag.

Tra i marcatori, Raspadori sta trovando continuità realizzativa, e cerca un altro gol dopo quello che ha deciso la sfida di Berlino: una sua rete si gioca a 2,70, stessa quota dei compagni di reparto Simeone e Kvaratskhelia. Tra le fila tedesche, due ex Serie A potrebbero far male al Napoli: un gol di Gosens è offerto a 8, mentre una rete di Bonucci paga 12 volte la posta.

