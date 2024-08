I numeri di David Neres.

Il neo acquisto del Napoli è già a passaggio per la città, accompagnato direttamente da Antonio Conte, che sul brasiliano punta molto.

David Neres inizia dal Brasile la carriera di calciatore, dopodiché approda direttamente in Olanda, con la maglia dell’ Ajax. Dopo una buona stagione con i lancieri di Amsterdam, passa allo Shakhtar Donetsk, ma con lo scoppio della guerra in Ucraina, non disputerà mai una partita.

Successivamente il passaggio in Portogallo, per il Benfica, dove disputa 80 gare ufficiali, con una media di 60 minuti a partita. Ha segnato 17 reti, ma soprattutto il suo contributo lo da fornendo assist decisivi, in 25 circostanze i suoi passaggi si tramutano in gol. Giocatore chiave nella vittoria del campionato, del Benfica, con 12 gol e 15 assist decisivi.

Il Napoli lo acquista a titolo definitivo per 25 milioni di euro, puntando molto su di lui, soprattutto sperando di rivedere, il funambolo ammirato da tutta Europa, ai tempi dell’Ajax. È un esterno destro, con capacità simili a quelle di Kvaratskhelia. Nelle idee di Conte, l’attacco del Napoli, sarebbe con i due fantasisti sulle fasce e Romelu Lukaku al centro. A fare posto a David Neres toccherà a Matteo Politano, mentre per Ngonge si sta cercando una soluzione, anche in prestito.

Per l’attaccante belga invece si continua a trattare, nonostante non ci sia ancora una soluzione per Osimhen. Dopo la brutta sconfitta di Verona, Manna sta dando un’accelerata alle trattative, sotto indicazione di De Laurentiis.

Già contro il Bologna, si dovrebbe vedere un Napoli con dei nuovi innesti, per iniziare a dare un senso, alla propria stagione.