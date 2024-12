Apparentemente il centrocampo del Napoli non denota particolari debolezze. In effetti, il reparto che comprende Anguissa, McTominay e Lobotka dà l’impressione di essere uno dei più dominanti dell’intera Serie A. Questo non significa che gambe, cuore e testa pensante della mediana partenopea non abbiano necessità di rifiatare ogni tanto. D’altronde, il turnover è il segreto delle squadre ambiziose, capaci di coinvolgere intoccabili e presunte seconde linee in una equa distribuzione del minutaggio.

Ovviamente, occorre avere una panchina lunga per ruotare gli uomini. Mentre finora Antonio Conte ha dato l’impressione di fidarsi solo di Gilmour, forse meno appariscente del pivote slovacco. Nondimeno, in grado di destreggiarsi efficacemente nel traffico della pressione avversaria le volte in cui ha dovuto sostituirlo.

Devastante nel Verona di Baroni

Peccato che al contempo Conte abbia trascurato qualsiasi soluzione coinvolga apertamente Folorunsho. Nonostante l’ex Verona abbia riempito la scorsa stagione di un mucchio di cose, tutte positive. Al punto da conquistare la convocazione in Nazionale, oltre allo status di rivelazione del campionato. Eppure, il calcio posizionale dell’Uomo del Salento potrebbe favorirne il dinamismo e la fisicità. Marco Baroni, invece di ingabbiarlo tatticamente, lo aveva messo al centro del suo gioco, manovrato o in transizione. Pretendeva che si passasse sempre da lui; un muscolare che conduce palla al piede con la pulizia tecnica di una mezzala da inserimento. Fondamentale per gli scaligeri nel crearsi spazi in profondità.

Vero è che il numero 90 in maglia azzurra sembra lontano dai profili schierati da Conte per supportare Lobotka. Tanto Anguissa quanto McTominay, infatti, rappresentano il prototipo del tuttocampista contemporaneo. Abile nel proporsi in avanti, alle spalle della mediana altrui oppure abbassarsi e aiutare i compagni nel consolidare il possesso. Folorunsho è distante anni luce dalla classica mezzala da palleggio. E questa attitudine si riflette anche nelle scelte in mezzo al campo, dove manifesta tratti di genuina verticalità, tipica degli offensive player devastanti in progressione. Per trasformarsi in una risorsa utile nelle rotazioni dovrebbe dunque trovare equilibrio nella gestione delle due fasi. Cioè, leggere la situazione e riconoscere con naturalezza come poter incidere sulla manovra collettiva, nella trequarti avversaria o sotto la linea della palla.

Tuttocampista dall’indole offensiva

Proprio questa caratteristica da centrocampista spendibile in vari slot, ma dall’indole spiccatamente offensiva, che magari altrove giocherebbe con maggiore continuità, stimola Folorunsho a cambiare aria. Allora, piuttosto di alimentare l’idea di cercare fortuna in un ambiente a lui più favorevole, perché non pensare di recuperarlo alla causa azzurra. A quel punto, la chiave del cambiamento risiede nel sapersi adattare in qualsiasi posizione. Mantenendo intatta la medesima intensità pure a livello difensivo, affinché retroceda con una certa frequenza per battagliare con gli avversari a caccia della riconquista del pallone.

Qualora, al contrario, veramente chiedesse la cessione, l’esigenza di avere un ricambio adeguato obbligherebbe il diesse Manna a intervenire sul mercato di “riparazione”, che inizia ufficialmente il 2 gennaio. Due i nomi accostati agli azzurri, Nicolò Fagioli e Lorenzo Pellegrini. Entrambi, visto il modo come interpretano il ruolo, nonché per ragioni economiche e caratteriali, non convincono appieno. Tra l’altro, la priorità del Napoli nella finestra invernale di mercato resta un difensore centrale.

