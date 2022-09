I lamenti di Sarri non sminuiscono i meriti del Napoli

Il Napoli torna dalla trasferta di Roma con rinnovato entusiasmo e consapevolezza di stare attraversando un discreto momento di forma.

Chiaramente, la vittoria con la Lazio fotografa un gruppo in salute, emotivamente capace di veicolare l’enorme autostima per i tre punti conquistati, verso l’esordio in Champions League.

Contro il Liverpool, l’atteggiamento dovrà necessariamente essere diverso. E’ indubbio, infatti, che la squadra di Sarri abbia iniziato la gara con grande intensità. Epilogo naturale della fatica degli ospiti a venire fuori dalla propria metà campo con ordine, il gol siglato da Zaccagni.

Eppure i partenopei non si sono affatto disuniti. Anzi, hanno retto l’onda d’urto dei biancocelesti, accampatisi efficacemente nei pressi della trequarti napoletana per un po’ dopo il vantaggio. Almeno fino a quando gli uomini di Spalletti non hanno alzato il baricentro, dando ritmo e intensità al loro possesso qualitativo.

Da lì in avanti, il Napoli ha dato veramente l’impressione che fosse solamente una questione di tempo, prima di scovare gli spazi idonei a punire la Lazio.

Osimhen supportato adeguatamente

In questo scenario, l’uomo di Certaldo ha scelto di arrivare a stimolare Osimhen attraverso combinazioni laterali, piuttosto che innescare il suo centravanti con classiche soluzioni dirette.

Così, a differenza del match contro il Lecce, in cui il nigeriano appariva tagliato fuori dalla centralità della manovra, occupando una posizione molto lunga rispetto al possessore, domenica sera ha goduto di un prezioso supporto offensivo.

Del resto, una cosa è ritrovarsi isolato in mezzo ai centrali avversari, magari obbligato a ricevere spalle alla porta. Tutt’altro poter sviluppare un calcio associativo, consentendo alla manovra di scorrere con maggiore fluidità.

In effetti, per principio, il Napoli è una squadra che verticalizza tanto. Pur rimanendo ancorata a produrre un calcio collettivo, funzionale a consolidare il giropalla attraverso un buon volume di passaggi, che coinvolgano tutti i giocatori.

L’idea di fondo, dunque, continua ad essere quella di spostare velocemente il pallone, sfruttando anche il cambio di fronte.

Napoli dominante in mezzo

Il ritorno all’antico, con un sistema più razionale per le caratteristiche tecnico-tattiche dei suoi interpreti principali, ha portato i tre centrocampisti a trovare un fraseggio credibile, “mangiando” porzioni abbondanti di campo altrui.

La fisicità di Anguissa ha permesso al camerunese di reggere il confronto con Milinkovic-Savic. Mentre l’ennesima prestazione di Lobotka, maiuscola per la sicurezza associata alla precisione chirurgica con cui muove l’attrezzo avanti-dietro-dentro, contribuisce, se ancora ce ne fosse bisogno, a etichettarlo imprescindibile per le sorti degli azzurri.

Se il pivote slovacco fa sostanzialmente da equilibratore in mediana, la continuità di Zielinski, al di là del tradizionale lavoro quando strappa in conduzione, garantisce di supportare il reparto in fase di costruzione. Ma pure di aggredire lo spazio, smarcandosi alle spalle di Luis Alberto. Obbligando lo spagnolo a corrergli appresso.

Immobile cerca ancora palla

Ovviamente, tra le note incoraggianti, l’intraprendenza di Kvaratskhelia. Il georgiano da dimostrato di essere in grado di mettersi in proprio, generando costantemente potenziali situazioni pericolose. Saltando in dribbling il dirimpettaio in fascia, per arrivare al cross. Oppure semplicemente sfruttando forza fisica e abilità nei fondamentali, per allungare le difese avversarie.

Insomma, il Napoli è riuscito a soffocare la Lazio con una fase offensiva estremamente qualitativa. Però non deve essere trascurata la compattezza degli azzurri in fase difensiva.

Rrahmani e Kim hanno estromesso Immobile da qualsivoglia ricezione pulita. Con la conseguenza pratica che il centravanti ha palesato una certa modestia negli ultimi sedici metri, accontentandosi così di raccattare dalla spazzatura qualche pallone giocabile e poco altro.

Però, mercoledì, al cospetto dei Vice Campioni d’Europa, quanto di buono fatto vedere nella notte dell’Olimpico andrà dimenticato.

La Coppa dalle Grandi Orecchie presuppone un’attenzione particolare…

