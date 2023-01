Nella consueta conferenza stampa pregara, la prima del 2023, Simone Inzaghi ha parlato della sua voglia di scudetto, consapevole che per colmare il distacco dal Napoli capolista domani sera sia necessario ripetere quanto fatto la passata stagione, quando l’Inter battè gli azzurri a San Siro.

“Non vediamo l’ora di ripartire, di scendere in campo. Lo scorso anno quella contro il Napoli fu una partita emozionante che ci dette una grande mano per i mesi successivi. Sfideremo l’unica formazione imbattuta in Europa e avremo tanta voglia. Sarà un dentro o fuori? È una gara importantissima dove la tensione sarà più dalla nostra parte. Anche se io non la chiamo tensione: è il bello del calcio giocare incontri così...”.

E’ innegabile che l’allenatore nerazzurro creda nella rimonta.

“Mancano 23 partite alla fine e ci sono tanti punti in palio. L’Inter come tutte le altre che inseguono hanno voglia di accorciare da quella che è la miglior squadra d’Europa, l’unica imbattuta dopo che Benfica e Psg hanno perso in campionato. Bisogna fare i complimenti al Napoli per ciò che ha fatto. Noi vogliamo vincere tutte le partite possibili senza guardare gli infortuni e le assenze. È un match importantissimo per il proseguimento del torneo...”.

Strategia ben definita

Tatticamente sarà una partita tutt’altro che scontata, da ambo le parti.

“Ci saranno momenti in cui saremo più aggressivi e altri meno. Loro hanno grandi individualità e hanno fatto qualcosa che nessuno ha fatto prima. Va dato loro merito per questo. I loro punti deboli? Hanno mantenuto un livello straordinario di rendimento, sia in Italia sia in Europa. In estate hanno cambiato qualche giocatore e ne hanno messi dentro altri funzionali. Noi però siamo l’Inter e affronteremo il Napoli con voglia. Lo scorso anno abbiamo ottenuto contro di loro un pareggio e una vittoria. Vogliamo fare la stessa cosa…“.

Inzaghi punta molto sul suo reparto offensivo.

“Finalmente dopo tanto tempo ho i quattro attaccanti disponibili, cosa mai successa nel 2022. Lautaro si è allenato bene negli ultimi 4 giorni, Correa è in crescita, Dzeko e Lukaku hanno lavorato bene. Spero di averli tutti e quattro a disposizione per il tour de force che ci aspetta. Per domani sera sceglierò nelle prossime due sedute chi scenderà in campo dal 1′. Cosa ci darà Lukaku in più? Romelu sappiamo tutti che qualità ha. È tornato con grande voglia e predisposizione al sacrificio. Ha avuto questo infortunio fastidioso, ma ora che sta bene ci garantirà soluzioni diverse. Le mie squadre hanno sempre segnato tanti gol e con Romelu e Correa saremo ancora più forti...”.

Mercato e ripartenza

Sulla ripartenza del campionato dopo 53 giorni di stop, il tecnico originario di Piacenza ha le idee abbastanza chiare.

“È una cosa nuova per me e tutti quanti. Sono più le preoccupazioni che le certezze vista la pausa così lunga. I ragazzi che erano qua ci hanno dato dentro, quelli che stanno rientrando dal Mondiale stanno cercando di rimettersi al passo, ma sono soddisfatto di quelli che rimasti qua e di quelli che sono andati via. Molto dipenderà da come interpreteremo la partita: siamo preparati e vogliamo disputare una gara di alto livello…“.

Sulle voci incontrollate di mercato che riguardano Skriniar, Inzaghi non pensa che il suo difensore centrale possa lasciarsi condizionare dalle voci, nonchè da un rinnovo che non arriva.

“Conosco le sue qualità: dà sempre tutto in campo ed è innamorato dell’Inter. A parte Skriniar ho altri giocatori in scadenza, ma anche una società forte, sempre qui ad Appiano, che sta lavorando per risolvere tutte le situazioni. Volete sapere se ho chiesto a Babbo Natale regali di mercato? Ho sempre i dirigenti con me e cercano di rimanere positivi e attenti in caso di occasioni. Sappiamo il momento delle squadre italiane che è difficile a livello economico. Vediamo...”.

Inzaghi mai polemico

Finale dedicato a due argomenti potenzialmente in grado di stimolare l’allenatore interista, che invece, disinnesca sul nascere ogni polemica.

“Quante chance abbiamo di scudetto? Noi per vincerlo dovremo fare qualcosa di straordinario e il Napoli interrompere la sua striscia. In noi però c’è grandissima speranza…”.

“L’arbitro Sozza? Quanto tutti non guarderanno neppure più il nome del direttore di gara, il calcio migliorerà...”.

