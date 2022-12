I dubbi del Napoli per il ruolo di secondo e terzo portiere

Potrà sembrare un aspetto marginale del ritiro in Turchia, ma il Napoli che si appresta a prendere nuovamente confidenza con la quotidianità degli allenamenti a Castel Volturno potrebbe avere un problemino legato al ruolo di portiere. Scenario nient’affatto irrilevante, alla luce dei continui malanni fisici che stanno caratterizzando la stagione di Salvatore Sirigu. Associati all’assoluta mancanza di esperienza a questi livelli di Davide Marfella.

Per provare a capire quale possa essere il futuro della porta azzurra, occorre dunque fare una doverosa premessa. Una volta, il “dodicesimo” era vittima dei pregiudizi più disparati. Generalmente veniva considerato un’appendice della squadra. Un mero panchinaro, destinato ad accomodarsi mestamente al fianco del suo allenatore, senza avere la possibilità di subentrare in corso d’opera, nemmeno per pochi minuti. Se non in casi eccezionali, ovviamente. Che però presupponevano l’indisponibilità del titolare: ergo, comunque una situazione emergenziale.

Ad un certo punto, tuttavia, cambiano le regole: la maggiore velocità del gioco ed il fallo da ultimo uomo, sono solo alcune delle novità che hanno stravolto radicalmente la figura “dell’altro portiere”, quello costretto a guardare il collega scendere in campo dal primo minuto. Senza trascurare l’allargamento delle rose, determinante per cancellare il limite numerico delle riserve.

Insomma, attualmente ogni squadra professionistica ha in organico ben tre estremi difensori. Come venga poi composto il terzetto nella realtà dipende dalle scelte dello staff tecnico, in ossequio ai dettami della società. Con la conseguenza pratica che, al netto di un titolare designato, i movimenti della direzione sportiva sul mercato dei portieri sono funzionali a garantire una certa affidabilità, qualora sorga una necessità. Del resto, è l’obiettivo perseguito da Cristiano Giuntoli questa estate nel momento in cui fece sottoscrivere il contratto a Sirigu, svincolatosi dal Genoa.

Discorso a parte merita Marfella. Data la giovane età, ha ampi margini di crescita. Ma due campionati da “Under” in Serie D, invero da protagonista indiscusso, e poco altro sono un biglietto da visita abbastanza misero per avere credibilità, specialmente agli occhi di un pubblico esigente com’è quello napoletano.

Viene da chiedersi se potesse sopravvivere alla benchè minima sbavatura in un ambiente che mette una pressione disumana sui propri calciatori. Nonostante Luciano Spalletti nutra una grossa fiducia nel “ragazzino” cresciuto nel settore giovanile partenopeo, in virtù di fondamentali eccellenti ed un piede educatissimo, degno di un giocatore di movimento, appare evidente che non possa essere preso sul serio come valida alternativa ad Alex Meret.

L’esordio di Marfella in Serie A contro lo Spezia

In definitiva, sussistono limiti strutturali che devono necessariamente essere superati alla ripresa dell’attività agonistica post Mondiale. Che neanche a farlo apposto, coincide pure con l’apertura del mercato di riparazione. Bisogna solamente provare a capire quali siano effettivamente i tempi di recupero per Sirigu. Se veramente dovessero dilatarsi a dismisura, prolungando la potenziale emergenza alle spalle dell’Airone, allora occorrerà guardarsi attorno.

Consapevole di non dover rischiare alcunchè, poichè l’apporto di secondo e terzo portiere ormai non è più marginale come anni addietro, Giuntoli – se obbligato dalle circostanze – si orienterebbe verso una risorsa in grado di colmare questa lacuna. A non essere scontata, in ogni caso, è la scelta del d.s. azzurro.

Arduo pensare di stimolare Alessio Cragno a lasciare prematuramente Monza, per finire a lustrare la poltrona con il sedere all’ombra del Vesuvio. L’ex Cagliari abbandonerebbe volentieri la Brianza. Ma cerca una sfida stimolante, in grado di rilanciarne ambizioni e velleità da titolare (quasi…) indiscusso. Lo stesso rientro anticipato alla base di Nikita Contini pare complicato: finora in blucerchiato ha avuto l’opportunità di palesare tutte le sue qualità soltanto in Coppa Italia, indirizzando la sfida contro l’Ascoli con una prestazione sontuosa. Nondimeno, i doriani puntano su di lui e intendono tenerselo stretto.

Dubbi amletici che fanno nascere naturalmente la domanda: meglio puntare su una scommessa rischiosa oppure rivolgersi al mercato per tentare di risolvere il problema alla radice?

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RESTA AGGIORNATO SUL NAPOLI:

Approfondisci lo stato di forma degli attaccanti azzurri in Turchia

SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati