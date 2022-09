I Convocati Ufficiali per Glasgow, Fuori Lozano!

Sono stati ufficializzati i convocati di Luciano Spalletti per Rangers-Napoli, gara valida per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League in programma domani alle ore 21. Assenti dalla lista gli infortunati Diego Demme, Victor Osimhen e Hirving Lozano. Di seguito l’elenco completo:

Portieri: Idasiak, Meret, Sirigu

Difensori: Di Lorenzo, Juan Jesus, Kim, Mario Rui, Olivera, Ostigard, Rrahmani, Zanoli

Centrocampisti: Anguissa, Elmas, Gaetano, Lobotka, Ndombele, Zerbin, Zielinski

Attaccanti: Kvaratskhelia, Politano, Raspadori, Simeone.

