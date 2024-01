I convocati del Napoli per la Supercoppa

Dopo la vittoria contro la Salernitana per 2 a 1, il Napoli è partito questa mattina per Riyadh dove parteciperà alla Supercoppa Italiana che andrà in scena in Arabia Saudita.

Il Napoli giocherà la prima semifinale della Supercoppa contro la Fiorentina giovedì 18 gennaio alle ore 22 locali (ore 20 italiane).

L’altra semifinale in programma invece, Inter-Lazio, si disputerà venerdì 19 gennaio sempre alle ore 22 locali.

La finale, tra le vincitrici delle due prime sfide, è prevista per lunedì 22 gennaio alle ore 22 locali.

Ecco i convocati azzurri:

IDASIAK Hubert

GOLLINI Pierluigi

MERET Alex

CONTINI Nikita

DI LORENZO Giovanni

MAZZOCCHI Pasquale

JUAN JESUS

D’AVINO Luigi

OSTIGARD Leo

RRAHMANI Amir

MARIO RUI

OLIVERA Mathias

CAJUSTE Jens

DEMME Diego

GAETANO Gianluca

ZIELINSKI Piotr

LOBOTKA Stanislav

GIOIELLI Francesco

LINDSTROM Jesper

POLITANO Matteo

KVARATSKHELIA Khvicha

RASPADORI Giacomo

SIMEONE Giovanni

ZERBIN Alessio

