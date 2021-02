I Club Napoli SMCV Azzurra e Sessa Aurunca uniti nella solidarietà e prevenzione

I Club Napoli SMCV Azzurra e Sessa Aurunca uniti nella solidarietà e nella prevenzione il 27 e il 28 febbraio 2021.

Rosario Avenia Pres. Napoli Club SMCV e Massimo Pergamo Pres. Napoli Club Sessa Aurunca

Con la partecipazione di L’Associazione Giovani Valori e Futuro, il Club Napoli Smcv Azzurra e l’Avis di S. Maria C.V, ha deciso di partecipare e collaborare alla raccolta sangue che si terrà presso la sede Avis in Via Irlanda, n. 42, Santa Maria Capua Vetere (CE), il giorno 27 e 28 Febbraio 2021 dalle 08.00 alle 11.40.

Perché donare il sangue è un regalo verso sé stessi ma soprattutto verso gli altri. Donare il sangue significa pochi minuti per te, ma una vita per qualcun altro.

Weekend di prevenzione invece al Club Napoli Sessa Aurunca che ha aderito all’iniziativa promossa dall’associazione Siamo tutti uno: “La prevenzione non va in quarantena”. Oggi e domani presso la sede del Club in Piazza XX settembre a Sessa Aurunca (Ce) visite ed ecografie al seno e alla tiroide gratuite con prenotazione obbligatoria ai numeri: 324/8064910 e 379/1809025

Direttore di Persemprenapoli.it Giornalista, telecronista e radiocronista sportivo, conduttore e autore di programmi radio e tv