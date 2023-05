I Campioni D’Italia sono atterrati…Ed i tifosi li riportano in alto! Marea azzurra a Castel Volturno!

I Campioni d’Italia del Napoli sono arrivati a Castel Volturno. Il pullman con a bordo i giocatori partenopei è stato scortato da un’imponente dispiegamento di forze dell’ordine. Gli azzurri di ritorno da Udine sono atterrati a Grazzanise, aeroporto militare in provincia di Caserta e più vicino al centro di allenamento della squadra partenopea, si è trattata di una scelta di ordine pubblico per non intasare l’area circostante l’aeroporto di Capodichino a Napoli. Alcuni giocatori hanno lasciato Grazzanise a bordo di taxi, ma raggiungeranno il centro sportivo nelle prossime ore.

All’arrivo del mezzo vi erano centinaia di tifosi azzurri festanti. Cori, bandiere e applausi per la squadra di Luciano Spalletti: “I campioni dell’Italia siamo noi!”, hanno urlato i sostenitori partenopei. Un’altra giornata indimenticabile per i tifosi del Napoli, primo bagno di folla anche per i calciatori che ieri notte sono rimasti a Udine. Domani mattina si alleneranno per preparare la gara di campionato di domenica contro la Fiorentina.

