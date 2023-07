I Campioni D’ Italia partono da Frosinone…alla conquista del quarto tricolore!

Il Napoli campione d’Italia esordirà a Frosinone nella prima giornata del campionato 2023-2024, al via dal 20 agosto. Lo ha stabilito il sorteggio del calendario della nuova A. Per l’Inter esordio in casa col Monza, il Milan gioca in trasferta a Bologna come la Juve in casa dell’Udinese.

La Lazio gioca la prima in casa del Lecce. Si giochera’ alla 14/a giornata, prevista il 3 dicembre, Napoli-Inter, big match tra le pretendenti allo scudetto. Lo ha stabilito il sorteggio del calendario della nuova seria A. Il ritorno Inter-Napoli alla 29/a, il 17 marzo 2024. Primo scontro diretto, tra le prime quattro dello scorso campionato, e’ Napoli-Lazio alla terza giornata, il 3 settembre.

Il Napoli affrontera’ il Milan alla 10/a giornata, il 29 ottobre (ritorno alla 24/a, l’11 febbraio) e la Juve a Torino alla 15/a (subito dopo l’Inter) il 10 dicembre (ritorno alla 27/a, il 3 marzo). Poi Roma-Napoli alla 17esima giornata, il 23 dicembre. Gli azzurri chiuderanno l’anno solare affrontando il Monza il 30 dicembre al Maradona.

Nel girone di ritorno, Lazio-Napoli il 28 gennaio (22esima), Milan-Napoli l’11 febbraio (24esima), Napoli-Juventus il 3 marzo (27esima), Inter-Napoli il 17 marzo (29esima) e Napoli-Roma il 28 aprile (34esima). Il campionato si chiuderà il 26 maggio con Napoli-Lecce.

GLI SCONTRI DIRETTI DEL NAPOLI CAMPIONE

– Napoli-Milan 29/10/2023 (10a giornata); Milan-Napoli 11/02/2024 (24esima giornata)

– Napoli-Inter 03/12/2023 (14esima giornata); Inter-Napoli 17/03/2024 (29esima giornata)

– Juventus-Napoli 10/12/2023 (15esima giornata); Napoli-Juventus 03/03/2024 (27esima giornata)

I DERBY

– Inter-Milan 17/09/2023 (4a giornata); Milan-Inter 21/04/2024 (33esima giornata)

– Juventus-Torino 08/10/2023 (8a giornata); Torino-Juventus 14/04/2024 (32esima giornata)

– Lazio-Roma 12/11/2023 (12esima giornata); Roma-Lazio 07/04/2024 (31esima giornata)

IL DERBY D’ITALIA

– Juventus-Inter 26/11/2023 (13esima giornata)

– Inter-Juventus 04/02/2024 (23esima giornata)

PIOLI VS ALLEGRI

– Milan-Juventus 22/10/2023 (9a giornata)

– Juventus-Milan 28/04/2023 (34esima giornata)

MOURINHO VS GARCIA

– Roma-Napoli 23/12/2023 (17esima giornata)

– Napoli-Roma 28/04/2023 (34esima giornata)

INZAGHI VS GARCIA

– Napoli-Inter 03/12/2023 (14esima giornata)

– Inter-Napoli 17/03/2023 (27esima giornata)

ALLEGRI VS MOURINHO

– Juventus-Roma 30/12/2023 (18esima giornata)

– Roma-Juventus 05/05/2024 (35esima giornata)

GARCIA VS PIOLI

– Napoli-Milan 29/10/2023 (10a giornata)

– Milan-Napoli 11/02/2024 (24esima giornata)

SOSTE E TURNO INFRASETTIMANALE

Nella Serie A 2023/24 ci sarà solamente un turno infrasettimanale, fissato per il 27 settembre (6a giornata), e come detto non ci sarà la sosta invernale. Saranno invece quattro le soste per le nazionali: il 10 settembre, il 15 ottobre, il 19 novembre e il 24 marzo.

http//www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati