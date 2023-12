I bookmakers quotano l’1 del Napoli per rilanciarsi in campionato

Il Napoli vuole tornare a fare punti in Serie A, dopo le sconfitte contro Inter e Juventus. Ripetersi anche in campionato, dopo aver centrato l’obiettivo della qualificazione agli Ottavi di Champions. L’idea è quella di approfittare dello scontro diretto tra Bologna e Roma, nonchè battere il Cagliari per cercare di recuperare qualche posizione in classifica. Dal canto loro, i rossoblù, in netta ripresa nelle ultime settimane, sbarcano al Maradona per la prima volta fuori dalla zona retrocessione, dopo aver ribaltato il Frosinone partendo sotto di tre gol, e grazie all’impresa realizzata contro il Sassuolo: vittoria conquistata all’ultimo respiro con due reti nei minuti di recupero.

Il Napoli in questo campionato ha fatto registrare solamente per due volte il “Parziale/Finale 1/1“, negli unici due successi interni ottenuti contro Sassuolo (1-0/2-0) e Udinese (2-0/4-1). Il Cagliari in trasferta non ha ancora mai vinto e nelle cinque sconfitte rimediate lontano dall’Unipol Domus ha centrato per ben tre volte il “Parziale/Finale 1/1“, contro Atalanta, Fiorentina e Lazio.

I bookmaker puntano quindi suoi Campioni d’Italia nella sfida ai sardi: su William Hill e Scommessemania il segno «1» si gioca tra 1,30 e 1,35 mentre il colpo del Cagliari, che non vince a Napoli dal 2007, oscilla tra 8,60 e 10. Il pareggio, nel mezzo, paga 5,25 volte la posta.

Negli ultimi sei scontri diretti tra le due squadre, cinque volte il risultato è stato sotto i tre gol. Per questa sfida, però, gli esperti vedono favorito l’Over 2.5 a 1,57 contro l’Under 2.5 a 2,30. Al Maradona, la quota di un gol siglato nel recupero del secondo tempo si gioca a 4,33.

Gol e marcatori

In ottica marcatori è caccia al ritorno al gol per Victor Osimhen, che ha gonfiato la rete in Champions ma è a secco in campionato da sette turni: il numero nove del Napoli si gioca a 1,80 seguito dall’ex Simeone, offerto a 2,50. Tra le fila del Cagliari si scalda Lapadula, che si è sbloccato con il Sassuolo e vede la seconda rete consecutiva a 4,20. Più alte le quotazioni dell’uomo dei minuti finali, Leonardo Pavoletti, che col Napoli ha segnato una sola volta in Serie A ed è visto marcatore a 5.

