Tutto pronto per la Supercoppa Italiana, che abbraccia per la prima volta il format spagnolo delle Final Four, che si disputano a Riyad, in Arabia. Partite da novanta minuti e calci di rigore immediati in caso di pareggio. La prima semifinale vede oggi contrapposte Napoli e Fiorentina; domani la seconda gara tra Inter e Lazio.

Sebbene il nuovo format consenta maggiori chances di vittoria alle finaliste non vincitrici di campionato o Coppa Nazionale, anche in virtù dei risultati degli anni passati, sembra comunque complicata la vittoria in Supercoppa da parte di un outsider. A testimoniarlo, i pronostici dei bookmakers, che vedono l’Inter candidata principale alla vittoria finale, favorita per distacco a 1,75 su William Hill. Segue il Napoli a 4, probabile seconda finalista. Fiorentina a 5,50 e Lazio a 6,50, pronte a tutto per sovvertire i pronostici.

Quello tra partenopei e gigliati appare un match equilibrato, almeno secondo le quote proposte da Planetwin365 e Snai: leggermente favoriti i partenopei tra 2,46 e 2,48, mentre la vittoria viola si gioca a 2.85. Il pareggio, che porterebbe la sfida direttamente ai calci di rigore, è in lavagna a 3,30.

L’ultimo precedente risale all’incontro di Serie A di ottobre scorso, 3-1 per la squadra di Italiano al “Maradona”. L’ipotesi Goal (1,73) è in vantaggio sul No Goal (2), mentre tra Over e Under prevale la seconda opzione, 1,75 contro 1,97.

A segno nella sfida di campionato, Giacomo Bonaventura vuole colpire ancora il Napoli, a cui ha realizzato sei gol in carriera: la sua rete si gioca a 5, mentre i due centravanti viola, Beltran e Nzola sono offerti a 4. Scende ancora la quota per le due punte degli azzurri: Giovanni Simeone a 3,50 e Giacomo Raspadori a 3,75.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RESTA AGGIORNATO SUL NAPOLI:

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati