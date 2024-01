I 3 punti per il Napoli ma ancora troppa fatica

I 3 punti sono la sola news positiva.

Lo si commenta all’imbarco per il volo “Supercoppa“.

Si salva soltanto il risultato. La classifica finalmente si muove di un passo. Vince ma non convince praticamente mai. Nemmeno in una frazione.

La Salernitana perde, il Napoli la “vince”. Seconda sconfitta consecutiva oltre il 90′ per i ragazzi di Iervolino.

Dopo la Juventus, il Napoli.

Gol del 2-1 al 95′ di Rrahmani in mischia.

È sinceramente la sola cosa che si può commentare. Il resto della gara, dopo la settimana perfetta, in ritiro, con il tempo per organizzare, è onestamente da criticare.

Fortemente.

Se si può il Napoli ha fatto un passo indietro.

Va tenuto in considerazione l’avversario, il tasso tecnico e soprattutto le assenze con cui Inzaghi si è presentato al Maradona.

Salernitana rimaneggiata fortemente.

Nonostante questo fino all’arrembaggio finale, i Granata avevano meritato.

Il pareggio è una furbata di Simeone.

Modulo iniziale, modulo in corsa, gioco e sostituzioni restano cosa arcana.

Zerbin per Politano stupisce tutti.

Alla fine Demme.

Entrambi con le valigie accanto alla porta.

Zielinski desaparecidos.

Partita da cronaca gialla.

La conferenza post gara dice di spirito ritrovato, Mazzarri prova a crederci.

Pedagogista dello Sport

