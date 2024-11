Hummels recupera Dybala in dubbio.

Buone notizie in casa giallorossa, in vista dell’attesissimo match contro il Napoli di domenica.

Mats Hummels ha ripreso ad allenarsi in gruppo, dopo che un’influenza l’aveva messo ko. Ranieri ha già fatto capire che crede nel difensore tedesco a differenza dei suoi predecessori. La possibilità di poter schierare Hummels tra i titolari, implica l’eventualità di mantenere la difesa a tre, visto che il tecnico della Roma ha escluso la possibilità, di rivedere Angelino, come braccetto di sinistra.

Per i giallorossi sarebbe un vantaggio per poter essere più coperti contro l’attacco azzurro. Nel caso Hummels non fosse pronto per partire dal primo minuto, più probabile che la Roma si presenti con una difesa a quattro, che darebbe più spazi agli esterni partenopei.

Un nodo che verrà sciolto nelle ultime ore, come quello legato a Dybala.

L’attaccante argentino non ha ancora ripreso ad allenarsi, quando mancano pochi giorni alla gara. La Roma si presenterà al Maradona, con un’unica punta, Dovbyk , al quale Ranieri vorrebbe affiancare un fantasista come Dybala. Se la joya non dovesse farcela, l’alternativa più ovvia è quella di Soule’. Non è da escludere però, che l’ex allenatore del Cagliari, non opti per una squadra ancora più coperta, con l’aggiunta di un centrocampista.

In ogni caso gli uomini di Conte, troveranno, una Roma ferita, con il chiaro intento di venire a Napoli, per strappare il punticino.