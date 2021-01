Horror show al Maradona, vince lo Spezia 2-1: le pagelle

Il Napoli oggi aveva un solo imperativo: vincere. La formazione schierata da Gattuso è sicuramente valida, non a caso gli azzurri riescono a tirare ben 10 volte in 14′ (record assoluto in Serie A). Purtroppo, nel gioco del calcio bisogna segnare.

Una partita da dimenticare, che lascia molte domande. Ma veniamo alle pagelle:

Napoli, azzerare tutto.

Ospina, 5.5: Poco poteva sul goal preso ed il rigore; troppe le sue giocate prevedibili e pericolose con i piedi, alcune sbagliate. E’ uno spettatore non pagante di questo scempio.

Di Lorenzo, 6+: L’unico terzino valido a disposizione di Gattuso è in crescita grazie al riposo natalizio; spinge con convinzione sulla fascia e serve con un ottimo assist Petagna per il momentaneo vantaggio.

Maksimović, 4: Scalpita in panchina il neoacquisto Rrahmani, nonostante ciò Gattuso insiste nello schierare un calciatore in scadenza di contratto, i risultati sono evidenti. Svogliato, e con troppe sbavature.

Manolas, 6: Partita abbastanza pulita; ha perso pochi contrasti con gli avversari e, a differenza del compagno di reparto, non si è mai fatto superare. Una delle poche certezze del Napoli.

Mário Rui, 4: Un’altra certezza è certamente l’insufficienza del terzino sinistro; 24 palloni persi e 3 cross riusciti su 10 sono statistiche che parlano da sole; errori elementari continui ed irritanti.

Giuntoli, “non faremo niente”

Bakayoko, 5.5: Forse un giorno smetteremo di vedere Bakayoko e Fabián calpestarsi i piedi a vicenda in fase di costruzione, ma anche oggi abbiamo assistito a tanti errori di impostazione da parte di entrambi; il francese fa decisamente meglio in fase di interdizione e vince diversi duelli (76′ Elmas, 5: La speranza è di ammirare presto il suo talento, ma anche oggi non incide e sbaglia due occasioni d’oro per recuperare la partita).

Fabián Ruiz, 3.5: Completamente assente nel pressing ed ingenuo in occasione del rigore; perde quasi tutti i contrasti (5 su 6) e troppi palloni (10), alcuni pericolosissimi (82′ Llorente, 5.5: Si addormenta con Elmas al 94′ ma prova a dare il suo contributo nei pochi minuti a disposizione).

Politano, 5: Qualche buono spunto, tendenzialmente fine a se stesso, e poco altro; nelle recenti uscite Politano è una presenza impalpabile della squadra. Male anche nei rientri difensivi, non recupera un pallone e viene sempre superato (52′ Andrea Petagna, 6: Fa quel che deve fare e, dopo aver sbagliato anche lui un goal, per aggregarsi bene ai compagni, la butta dentro. Toccherà altre 16 volte il pallone per tutto il secondo tempo, in attesa di in un cross, che non arriverà, da Mário Rui).

Zieliński, 6: Luci ed ombre, ma sicuramente tra i pochi positivi. Molto coinvolto nella manovra e fondamentale con i suoi passaggi nel primo tempo. Sparisce quasi completamente nella ripresa e viene sostituito (76′ Lobotka, SV: Nel caso vi ritrovaste con 20 milioni da investire non fate affidamento su Cristiano Giuntoli. Un acquisto, al momento, completamente inutile e misterioso).

Insigne, 4.5: Tanta quantità e sacrificio come in ogni partita, ma il capitano oggi risulta nervoso; pesano come un macigno i due goal sbagliati sui suggerimenti di Lozano. 24 palloni persi sono decisamente troppi.

Lozano, 6.5: Moto perpetuo. Nel primo tempo crea due enormi occasioni da goal, sbagliandone tuttavia anche una. I suoi rientri difensivi sono sempre importanti, ed il suo impegno sempre lodevole. Nel secondo tempo meno attivo.