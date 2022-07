Hirving Lozano: +27

Tanti auguri di buon compleanno a Hirving Lozano. Il Chucky, attaccante del Napoli , compie 27anni.

Viso piccolo, zigomi arrotondati e sguardo vispo. Il messicano è stato soprannominato “El Chucky” un nome derivante dal film della bambola assassina.

Il nome si associa anche allo stile del suo gioco in campo. Nel suo CV infatti ci sono una lunga serie di Goal: destro e sinistro, dentro e fuori area, al termine di lunghe sgroppate o al centro dell’area di rigore, tagliando sul primo e sul secondo palo.

Lozano ha esordito in nazionale nel 2016 ed è arrivato in Europa nel 2017. A 24 anni aveva già messo a referto risultati prestigiosi contro giocatori importanti. Ha vinto da capocannoniere sia il campionato Nordamericano Under 20 che la Champions League CONCACAF, e alla sua prima stagione in Europa ha segnato ben 17 gol.

Il 23 agosto del 2019 viene acquistato ufficialmente dalla SSCNapoli, diventando in poco tempo una delle figure di riferimento del club azzurro.

Il 31 agosto 2019 fa il suo esordio nella massima serie italiana subentrando a inizio secondo tempo a Lorenzo Insigne nella partita contro la Juventus. Una partita iniziata con il piede sbagliato. Nel primo tempo infatti il club torinese era un vantaggio per 3-0 contro gli azzurri.

L’entrata in campo di Lozano ha modificato il secondo tempo del Napoli con tre reti. Purtroppo però la Juve ha avuto la meglio vincendo per 4-3 con il Napoli.

Il 17 settembre esordisce con la maglia partenopea nel primo match del girone di Champions League contro il Liverpool, vinto per 2-0 dagli azzurri.

I successi di Lozano nel Napoli gli hanno permesso nella stagione 2021-2022 di guadagnare la titolarità.

