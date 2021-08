Hincapié, niente Napoli. Firma con il Bayer Leverkusen: “Ha investito tanto su di me”

Piero Hincapié, diciannove anni, difensore centrale, titolare nell’Ecuador, si allontana inesorabilmente dal Napoli.

Il Bayer Leverkusen, infatti, ha chiuso l’operazione alle condizioni economiche pretese dagli argentini del Talleres, per cedere il loro gioiellino. Il club di Cordoba pretendeva otto milioni di euro, e non era affatto disponibile a concedere sconti. Specialmente dopo la Coppa America, in cui il difensore centrale di piede mancino, quindi adattabile a giocare pure come terzino, ha palesato tutte le sue potenzialità.

Il direttore sportivo partenopeo Giuntoli aveva parlato con il manager del giocatore, ingolosito proprio dalla poliedricità di Hincapié. Niente da fare: le Aspirine hanno anticipato la concorrenza.

Queste le prime parole rilasciate dall’ecuadoregno, attraverso i canali ufficiali del club tedesco: “Per me è qualcosa d’incredibile che un grande club come il Bayer abbia fatto uno sforzo economico tale per acquistarmi. Si tratta di uno dei migliori club di Bundesliga che gode di una grandissima reputazione sia nel mio paese che in tutto il Sudamerica…”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati