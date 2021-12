Higuaín: dall'”Es Tu Culpa” ad un triste epilogo calcistico

1 dicembre 2017. Giornata 15 del campionato di Serie A. Napoli – Juventus. Una partita di cartello che, come sempre, fa parlare di sé. Lo fa in modo ancora più risonante grazie all’ex Napoli trasferitosi alla Juventus per vincere tutto: Gonzalo Gerardo Higuaín. Lo stesso calciatore che, tra l’altro, fino a poche ore prima della partita rischia di non scendere in campo a causa di un infortunio alla mano; nonostante ciò si vede costretto a stringere i denti per apportare il proprio aiuto agli uomini di Max Allegri. La Juventus in quel momento si trovava a quattro punti di distanza dal Napoli capolista, la Vecchia Signora era dunque obbligata a vincere per avvicinarsi alla vetta e non permettere ai partenopei di allungare in classifica.

Lo Sviluppo della Partita

La partita inizia e resta in equilibrio fino a 12′, momento in cui Dybala accompagna il pallone fino alla trequarti azzurra, Higuaín dalla destra si inserisce scaltramente tra il terzino Mario Rui e il difensore centrale Koulibaly, prende palla e con un guizzo da no. 9 la spinge in porta. 0-1. La partita continua, entrambe le squadre portano avanti il proprio gioco: il Napoli di Sarri – in quell’anno al massimo della propria espressione calcistica – cercando di infittire la propria rete di passaggi e proponendo azioni corali. La Juventus invece, sicuramente con una organizzazione tattica meno contenutistica, organizza la propria partita attraverso un gioco difensivo improntato sul contropiede. La filosofia minimalista di Allegri ha la meglio. La partita finisce 0-1, con la Juventus che accorcia la distanza sul Napoli.

L’Esultanza che fa Discutere

Torniamo al 12′ del match: Higuaín segna il gol che poi si rivelerà decisivo ed esulta nel suo vecchio stadio, contro i suoi vecchi tifosi. Inoltre, nell’esultare cerca con lo sguardo, quasi istrionicamente, la figura del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. “Es Tu Culpa”, queste sono le parole che rivolge al no. 1 dei partenopei, quasi come se le sue scelte professionali e quindi le delusioni (soprattutto europee) accumulate con la maglia juventina dipendessero dalla figura del suo ex presidente e della sua ex squadra.

Una Storia Intrecciata nel proprio Destino

E’ un epilogo che fa pensare: a posteriori si può affermare che Higuaín ha avuto il suo exploit calcistico alle pendici del Vesuvio. Questo grazie all’allenatore Sarri, che è stato in grado di costruire il proprio gioco sulla figura del no. 9 argentino e grazie a tutto l’ambiente che, nei suoi anni a Napoli, ha sempre trasmesso al Pipita amore e fiducia. Lontano da Partenope Higuaín non ha mai eguagliato le prestazioni e i gol che aveva accumulato in passato. Il record di trentasei gol è solamente un vago ricordo felice degli anni napoletani. Ciò che resta sono molte delusioni e un epilogo calcistico nel calcio americano, nel calcio che non conta. E questa “Es Tu Culpa” Gonzalo, “Tu Culpa” e di nessun altro.

