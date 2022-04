Higuain appende gli scarpini al chiodo, il padre: “A fine stagione si ritira”

Il padre del Pipita Higuain, Jorge Higuain annuncia ai microfoni dell’emittente TNT il futuro dell’ex attaccante di Real Madrid, Napoli, Milan, Chelsea e Juve ed oggi in forza all’Inter Miami, squadra che milita in Mls.

Queste le parole del padre: “Non lo vedo tornare a giocare in Argentina, per quello che mi ha detto lascerà il calcio alla fine di quest’anno, chiude questa stagione e smette. Mi piacerebbe se restasse nel mondo del calcio, lo conosce bene, ha tutto per trionfare. E in Europa è molto rispettato, la realtà non sono i social network”

Il Pipita è in scadenza di contratto ed una volta terminato il campionato americano annuncerà il suo addio al calcio giocato.

Annuncio che probabilmente arriverà dopo l’avventura della sua Argentina nei mondiali in Qatar, con la quale ha conquistato una finale durante il mondiale del 2014.

Esperienza in Italia condita da 125 gol in 224 presenze totali ed un palmares importante formato da 3 Scudetti, e 4 coppe nazionali. Nel 2018 vinse l’Europa League con il Chelsea di Sarri.

Con la maglia azzurra il pipita ha fatto sognare tutto il popolo partenopeo con il famoso record dei 36 gol in una singola stagione, record eguagliato in seguito dall’attaccante della Lazio Ciro Immobile.

