Hirving Lozano si e’ negativizzato,altra freccia nel arco di Spalletti

Buone notizie giungono dal lontano Messico per il Napoli di Spalletti, e di oggi la notizia che Herving Lozano si e’ negativizzato. Proprio ieri, aveva annunciato il medico sociale, che il calciatore si era sottoposto al tampone, queste le parole del Dott.Canonico: “Lozano ieri ha fatto un tampone di controllo in Messico, speriamo si sia negativizzato ma dobbiamo attendere”. Oggi la notizia piu’ attesa e’ finalmente giunta. Lo stesso Napoli ne dato comunicazione via Twetter:”Lozano negativo al Covid-19. Il Chucky rientrerà in Italia nelle prossime ore!“

