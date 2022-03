Hellas Verona, oltre il danno c’è la beffa: sanzionata la curva sud

Il Giudice sportivo, nella giornata odierna, ha deciso di sanzionare l’Hellas Verona disponendo la chiusura del settore “Curva Sud” per un turno, a causa dei cori di insulto, “intonati in più occasioni”, di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori del Napoli in occasione della partita di domenica scorsa.

