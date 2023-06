Hazard, Depay e Payet: la creatività al centro del gioco di Garcia

Quella di puntare su Rudi Garcia è una scelta chiaramente decifrabile da parte del Napoli. La società ha optato per un profilo in grado di dare continuità al lavoro di Spalletti. In questo senso, il francese sembra davvero il tipo di allenatore che risponde alle esigenze dei Campioni d’Italia.

Non a caso, durante la conferenza stampa di presentazione, le prime dichiarazioni del nuovo tecnico partenopeo hanno ribadito lo spirito propositivo che dovrà ispirare il calcio degli azzurri.

“Le mie squadre attaccano, fanno gol, possesso palla. Vogliamo fare sempre una rete in più degli avversari…”.

Insomma, Garcia ha tutta l’aria dell’uomo in missione. Che ha trovato un gruppo orientato su un determinato sistema di gioco, e magari intende arricchirlo con i suoi princìpi.

“Per questa rosa il 4-3-3 si adatta come un guanto. Però voglio che i miei calciatori abbiano una cultura tattica importante, per cambiare e sorprendere gli avversari…”.

Passione trequartista

Una specie di manifesto ideologico, dunque, che prevede di mettere idealmente al centro del villaggio profili talentuosi e creativi. In questo senso, va ben oltre il mero valore simbolico l’immedesimazione tra offensive players di qualità ed il neo tecnico napoletano. Abile come pochi a cucire un abito a misura di trequartisti, o sottopunte, che dir si voglia.

Effettivamente, già ai tempi del Lille, Garcia fu capace di generare una perfetta sintonia con un giovanissimo Eden Hazard, in rampa di lancio nonostante all’epoca fosse ancora minorenne, trasformandolo nell’esterno immarcabile che dominò il panorama europeo negli anni successivi con il Chelsea. Prima di diventare talmente inconsistente in maglia Real Madrid, da suscitare l’impressione di essersi prematuramente avviato nella fase crepuscolare della carriera.

Con un trattamento simile, ha contribuito a rilanciare la carriera di Depay. L’olandese appariva ormai perso per esprimersi ad altissimo livello. Le stagioni fallimentari al Manchester United ne avevano segnato irrimediabilmente il rendimento. Invece, trascinò il Lione, a suon di assist e reti, fino alla semifinale di Champions League.

Discorso estendibile a Payet: il binomio con Garcia al Marsiglia coincide con il momento migliore del trequartista, giunto ad un passo dall’Europa League, persa poi in finale.

Garcia sinonimo di libertà

La fase di finalizzazione di Garcia, quindi, non è molto raffinata. Il suo piatto forte rimane la transizione, nonché la verticalità immediata. Un calcio diretto, che non privilegia il possesso elaborato. Piuttosto, preferisce far male, inclinando il campo verso il portiere avversario, attraverso il gioco associativo dei singoli più dotati.

I movimenti intercambiali e le rotazioni diventano funzionali a riempire o svuotare gli spazi, oltre a creare zone di smarcamento, dove ricevere in libertà. E dopo, aggredire la profondità alle spalle della linea difensiva.

Forse proprio per questo motivo, gente che prima o dopo la gestione Garcia ha finito per incappare in stagioni scialbe, probabilmente a causa di allenatori nient’affatto disponibili a garantire loro quella totale autonomia interpretativa di cui hanno bisogno per esprimersi al massimo delle potenzialità, con lui hanno dato il meglio di sè.

