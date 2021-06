Hamsik: “Mi manca Napoli, ma non credo in un ritorno…”

Marek Hamsik ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano spagnolo “AS”. Tanti i temi toccati dalla parole dell’ex capitano del Napoli, tutt’ora profondamente legato alla sua esperienza all’ombra del Vesuvio: “Napoli mi manca. E’ veramente da tanto che non ci vado, voglio rivedere la mia città e i miei amici...”. Le vie del mercato sono infinite, come del resto, certi amori, capaci di fare giri immensi e poi riproporsi all’uscio del cuore. Sull’argomento, però, Marekiaro fa orecchie da mercante. “Ritorno? Io non mi sono proposto. Non credo ci sarà l’opportunità. Non mi sono proposto, non c’è niente. Il Napoli guarda al futuro, ed è giusto così...”.

Lo slovacco ha provato pure a dare una spiegazione logica al tracollo degli azzurri sul fino di lana, a pochi metri dal tanto agognato accesso alla Champions. Insomma, Napoli-Verona ancora non è andata giù a nessuno. “Non me l’aspettavo affatto. Venivano da un finale di stagione spettacolare, hanno vinto tutte le partite tranne la più importante. Hanno perso la Champions League e questo è stato un danno. Non so cosa sia successo, ma non hanno saputo giocare come nelle partite precedenti. Forse per la pressione e la posta in palio Il fatto di rendersi conto che potevano perdere tutto dopo mesi a grandi livelli...”.

Impegnato agli Europei, Marek ha speso parole al miele per due napoletani, croce e delizia delle loro nazionali. “Il mio amico Insigne ha fatto una stagione incredibile, è un talento naturale. Gli ho detto che, con lui, la ’10’ della Nazionale è in buone mani”. Fabiàn? Ha scelto di venire a Napoli ed è stata una grande decisione, perché è una grande squadra dove ha potuto giocare la Champions League da protagonista. È cresciuto molto e penso che potrebbe giocare tranquillamente in uno dei big club spagnoli, ma spero che rimanga a Napoli per fare grandi cose”.

Segui anche www.persemprecalcio.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati