Hackerato profilo di Maradona.

Hackerato profilo Facebook di Maradona. Non c’è pace per il campione argentino, il suo account Facebook è stato hackerato, sostituita la sua foto con quella di Pele’. Sempre sul suo profilo social, sono state pubblicate anche, alcune foto di Cristiano Ronaldo.

Il pibe de oro scomparso il 25 Novembre del 2020, continua a far parlare di sé, anche dopo la sua dipartita. Nell’anno dello scudetto del Napoli, il nome di Diego è tornato sulla cresta dell’onda, a qualcuno non è andata giù.

La foto del profilo FB del Dies è stata sostituita con quella di Pele’, anche lui scomparso il 29 Dicembre 2022. Sotto la foto del brasiliano, campeggia una didascalia, che recita : meu grande idolo, il mio grande idolo.

Nella pagina sono state poi aggiunte delle foto, tra cui alcune di Cristiano Ronaldo. Presente anche un post con l’hashtag il #maradroga. In più un fotomontaggio, col numero 10 con la maglia del Vasco de gama, squadra brasiliana, in cui il fenomeno argentino, non ha mai giocato. Anche un messaggio, successivamente rimosso, in cui si leggeva : sapete che ho simulato la mia morte ?

La famiglia di Maradona, attraverso il canale instagram, conferma che si tratta di un attacco informatico. Nelle ore successive sono stati diversi i post anomali comparsi, sull’account ufficiale della leggenda del calcio, che conta 12 milioni di follower.

Tutto è già stato ovviamente segnalato a Facebook, visto che continuano a comparire messaggi enigmatici sulla pagina. Probabilmente l’account verrà bloccato, per permettere di far luce sull’accaduto.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati