“Haaland e i 50 milioni? Delirio! Escludere la Juve dal Mondiale? Non capisco il perche'” Paolo Bargiggia sbeffeggia Adl

Paolo Bargiggia, giornalista, a Tv Play ha commentato le dichiarazioni di Adl su Haaland e sulla Juventus in merito al probabile ricorso per il Mondiale per club. Queste le sue parole:

“L’esposto di De Laurentiis contro la Juve? Il presidente del Napoli ti dà titoli però è imbarazzante. Manca di fair play nei confronti dell’avversaria. Lui ha tutto il diritto di fare i ricorsi che vuole, ma secondo me è un delirio così come è un delirio quando diceva che stava per prendere Haaland per 50 milioni. La Juventus ha pagato secondo una normativa ben precisa, punto e basta. Non capisco perché debba essere esclusa dal Mondiale per club”, le parole di Paolo Bargiggia a Tv Play.

