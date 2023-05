Ha vinto la Città. Napoli 5.0

È l’argomento su cui battiamo da inizio stagione. La sinergia delle parti.

Le aziende che insistono sul territorio non possono far a meno della Amministrazione di Città e viceversa. I comuni sono a loro volta aziende. Chi fa business, chi lo crea, chi ne crea i presupposti e tutti ne hanno benefits.

Il mondo senza confini del post pandemia ha acceso riflettori ancor più potenti. Il presidente di calcio non può che essere un uomo di show business ed un sindaco non può che essere uomo capace di amministrazione aziendale.

Guardate Milano.

Guardate i suoi ultimi 10 anni. Il sindaco Sala, l’Expo e dove si trovano le squadre milanesi.

Napoli sta imparando ed è a buon punto.

Napoli ha compreso che non basta la sua infinita bellezza. Non basta il suo enorme patrimonio.

Non basta Pulcinella, Maradona, via Caracciolo e le mille e più dolcissime meraviglie. Serve imparare a “vendere” il proprio prodotto. Venderlo in chiave moderna. Organizzata. Educata e civile. Europea anzi mondiale.

Napoli capitale di Cultura, di Bellezza e Cura dell’Uomo.

Napoli moderna, la Napoli 5.0 di lingue straniere, diverse e mescolate, la Napoli stracolma di gioia e di Genti differenti.

Napoli ha vinto.

