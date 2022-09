Ha ragione Don Aurelio, Il Fair Play Finanziario Sanziona Otto Club, Quattro sono Italiane!

La Uefa ha pubblicato le sanzioni inerenti al Fair Play Finanziario per il periodo 2018-2022. Queste le sanzioni: Cinque milioni di multa per la Roma, quattro per l’Inter, 3.5 milioni per la Juventus e due per il Milan, con l’impegno dei club di riportare in regola i conti nel più breve tempo possibile.

Fair Play Finanziario, Ecco tutte le squadre multate!

Club – Importo totale – Importo incondizionato

AS Monaco (FRA) 2 milioni di euro 0,3 milioni di euro

Olympique Marsiglia 2 milioni di euro 0,3 milioni di euro

Besiktas JK (TUR) 4 milioni di euro 0,6 milioni di euro

Milan (ITA) 15 milioni di euro 2,0 milioni di euro

Juventus (ITA) 23 milioni di euro 3,5 milioni di euro

FC Internazionale Milano (ITA) 26 milioni di euro 4,0 milioni di euro

AS Roma (ITA) 35 milioni di euro 5,0 milioni di euro

Paris Saint-Germain (FRA) 65 milioni di euro 10,0 milioni di euro

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.

com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati