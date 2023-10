“Ha delegittimato Garcia, Sono errori del patron che pagherà lui stesso…” Come a dire, prendi e porta a casa Adl!

A “1 Football Club”, programma radiofonico, si e parlato anche di Adl-Garcia, condotto in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Rino Foschi, ex direttore sportivo e presidente del Palermo.

Un dirigente esperto come lei che provvedimenti prender3ebbe nei confronti di calciatori che si scoprano coinvolti nella vicenda scommesse?

“Anzitutto va riconosciuta la colpevolezza, anche se a riguardo ho i miei dubbi. Se sarà riconosciuto il coinvolgimento, alla punizione andrà affiancata la vicinanza. Sono ragazzi giovani che vanno aiutati. Gettarli via non sarebbe la soluzione ideale. Mi è capitato di aiutare un calciatore squalificato per sei mesi a causa dell’utilizzo di sostanze vietate. Lo facevo allenare la sera, standogli vicino. Questa vicenda, tuttavia, è particolare. Una storia che non mi piace”

Non crede si stia esagerando nella stigmatizzazione mediatica di questi giovani?

“Ne sono convinto, si sta esagerando sotto tutti i punti di vista. Mi dispiace molto e non posso che dirmi amareggiato, per il calcio e per i tifosi. L’importante, però, è che venga fuori la verità, con la convinzione che, ad oggi, si sta esagerando. Ripeto che sarà fondamentale non abbandonare nessuno, ed io non lo farò”

Dopo aver delegittimato Garcia, condivide la scelta di De Laurentiis di confermare il tecnico francese?

“Il presidente ha cercato di prendere un altro allenatore, delegittimando il tecnico francese. Sono errori del patron che pagherà lui stesso. In questo momento bisogna supportare Garcia, e dovranno farlo tutte le componenti. L’allenatore degli azzurri è all’altezza della situazione. Qualcuno ha sbagliato, sia all’interno della squadra che al suo esterno. Tuttavia, il gruppo mostrerà di valere molto di più delle recenti chiacchiere”

