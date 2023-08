Guizzo, corsa e velocità. 200 milioni per Osimhen

Firma, non firma.

Ci pensa, accetta, ci ripensa.

Il mercato è aperto.

Purtroppo. Non garantisce serenità.

Le squadre sono in perenne costruzione.

Quelli che hanno giocato il primo turno, potrebbero non giocare più in italia oppure cambiare casacca.

Nell’immediato post partita “De Laurentiis è il boss, vedremo fino alla fine”. ha detto Osimhen.

Discorso in divenire.

Ha un contratto, Victor.

Gli Arabi restano però temibili.

200 milioni?

Un cifrone.

Enorme.

De Laurentiis ha fissato il prezzo. Un numero o poco più. Un numero che giustifichi l’impossibilità di privarsi di Victor Osimhen. Detto fuori dagli schemi, il Napoli non può fare a meno del 9 Nigeriano.

Garcia, lo ha detto chiaramente.

Il suo calcio, più verticale rispetto a quello di Spalletti, è ancor più adatto alla falcata di Osimhen.

Il terzo gol di Frosinone ha rimarcato le doti rapide del 9 Napoletano.

Il guizzo. La velocità. La corsa.

Vedremo.

Il mercato è aperto ancora e nulla è già siglato.

Comanda il danaro, il cuore conta relativamente.

