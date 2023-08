“Guardiola ha rovinato il calcio…” Attacco frontale di Eziolino Capuano al “Guardiolismo”

Eziolino Capuano e’ alla sua seconda stagione sulla panchina del Taranto. Nella scorsa annata è riuscito ad ottenere la salvezza in Serie C e, quest’anno, vuole puntare su altri obiettivi. L’allenatore salernitano ha rilasciato un’intervista per MOW, dove tra l’altro ha criticato uno dei migliori allenatori della storia del calcio: Pep Guardiola. Capuano ha criticato duramente il mister spagnolo del Manchester City.

Ecco le sue parole: “Guardiola ha rovinato il calcio, altroché. O meglio, il guardiolismo. Capita che vai a seguire una partita di prima categoria e vedi giocatori che passano metà della partita a palleggiare. L’allenatore è un cuoco: se ha a disposizione gli ingredienti per fare le lasagne, che faccia le lasagne. Ma se ha solo pasta e fagioli, cosa fa? Prova ancora a fare le lasagne”.

Ha, poi, aggiunto: “Quello è estetismo sballato. Puoi fare un ottimo calcio alla Guardiola solo se hai undici campioni assoluti”.

