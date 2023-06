Guardate cosa significa essere Juventino: “Complimenti al Manchester City per la vittoria della Champions League” …Giudicate voi!

Successo storico per il Manchester City di Pep Guardiola: il club inglese, per la prima volta, vince la Champions League. A farne le spese è l’Inter di Simone Inzaghi, che cade per 1-0 ad Istanbul. La Juventus, al termine della Finale, ha rivolto pubblicamente le sue congratulazioni alla società inglese per essere riuscita a conquistare questo importante traguardo. Grande record anche per lo stesso Guardiola, unico allenatore ad aver centrato il ‘Triplete’ con due club diversi: il City, appunto, ed il Barcellona.

“Complimenti al Manchester City per la vittoria della Champions League” è il messaggio pubblicato dalla Juventus su Twitter. Tanto è bastato per scatenare i tifosi della ‘Vecchia Signora’, che hanno cominciato a sbeffeggiare i supporter nerazzurri, pungolandoli per il risultato negativo in Turchia.

“Siamo delusi – ha commentato Simone Inzaghi ai microfoni di Sky Sport – ma dico ‘bravo’ ai miei calciatori: sono stati perfetti. Ho sempre detto che non avrei cambiato nessuno della mia rosa: stasera avete capito il perché”.

AL di la’ dei colori diversi, ancora una volta, per chi non avesse compreso, viene fuori tutto lo stile Juventus! Probabilmente la certezza della pena se fosse presente nel nostro paese, casserebbe definitivamente questa idiota convinzione di essere potenti e vincenti, mentre si dimostra, con un misero tweet, l’ignoranza ed idiozia mentale, che affligge colei che si e dimostrata, anche con il Napoli Campione d’ Italia, Collusa con tutto cio’ che e’ antisportivo, frodando ed alterandone la lealta’. Come direbbe Antonello Venditti, In questo mondo di Juve…scusate , di Ladri! Forza Napoli

