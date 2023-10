“Griglia Scudetto? In una griglia a tre, il Napoli lo metto dietro come quarto.” Cosi Beppe Bergomi sul Napoli di Garcia

Giuseppe Bergomi ha condiviso con i telespettatori di Sky Sport alcune considerazioni sul calcio italiano:

“Griglia Scudetto? In una griglia a tre, il Napoli lo metto dietro come quarto. Sono consapevole della forza dell’Inter, una squadra cresciuta dopo il percorso europeo dell’anno scorso. Detto questo, non vedo però tutta questa distanza rispetto alle altre, perché tutte le rose hanno delle imperfezioni. L’Inter può anche partire male, ma la sblocca a cinque minuti dalla fine. Ci sono varie situazioni”.

Bergomi ha poi aggiunto: “Il Milan è più intenso e da uno contro uno. Il Napoli è ancora differente. La Juventus ha la sua forza nel reparto d’attacco. Ognuna di queste squadre può dire la sua”.

“Nella partita contro la formazione di Pioli, la difesa di Garcia ha commesso diversi errori di piazzamento, facendosi trovare impreparata sui colpi di testa di Giroud. Il francese sa usare bene il corpo, ma Rrahmani poteva e doveva fare meglio per non farsi superare” ha concluso.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati