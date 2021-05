Gridelli: “Cambiare Gattuso non è fuori dal mondo, desta delle perplessità”

A “Radio Punto Nuovo” nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Cesare Gridelli, oncologo dell’ospedale Moscati di Avellino, soffermandosi sul rinnovo di Gattuso.

“Non ho apprezzato Ancelotti, ma anche Gattuso lascia perplessità”

“Ancelotti è stato un grandissimo allenatore. Quelle che sono state le rappresentazioni delle ultime sue squadre, da Monaco a Napoli ed ora all’Everton non sono state certamente all’altezza. L’Everton è stato passato come esempio per dimostrare che si sbagliava chi ha criticato Ancelotti al Napoli. Io non ho apprezzato Ancelotti al Napoli, ma non sono stupido. Ancelotti dopo Bayern e Napoli non ha trovato spazio in squadre di alta fascia. Io sono una vedovella di Sarri. Io non impazzisco per Gattuso, i risultati della squadra sono ottimi ora. Ma, ci sono stati approcci sbagliati, con testardaggine in alcune scelte, al netto degli infortuni. Cambiare ora non è fuori dal mondo, ma la riconferma desta delle perplessità”

