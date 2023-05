Il Napoli sta per atterrare all’ aeroporto di Grazzanise, il tutto per evitare problemi a Capodichino per il Mare di tifosi che avrebbe invaso l’ aeroporto di Napoli…come vedete adesso a Grazzanise!

Il Napoli arriva all'aeroporto militare di Grazzanise: diretta video https://t.co/mrDjP9IVfe — Local Team (@localteamtv) May 5, 2023

