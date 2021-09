Grazie a Spalletti, il Napoli ha imparato a gestire molti tipi di emozioni

C’è un grande entusiasmo all’ombra del Vesuvio. I risultati maturati dal Napoli hanno prodotto una profonda scossa emotiva in tutto l’ambiente. Non solo per il primato, ovviamente effimero, dopo solamente quattro giornate di campionato.

Quello che davvero impressiona, della squadra di Luciano Spalletti, è la proverbiale voglia di dominare l’avversario attraverso il possesso. Associata, però, ad una sorprendente capacità di saper soffrire.

Una palese predisposizione mentale, prim’ancora che tecnico-tattica, al sacrificio. Nelle rimonte con cui ha battuto la Juventus e pareggiato a Leicester, infatti, c’è una indubbia autorevolezza.

Superiore anche al peso delle avversità patite all’esordio con il Venezia, in dieci uomini per settanta minuti.

La fusione tra vecchio e nuovo

Pur non volendo santificare prematuramente la figura dell’uomo di Certando, ingigantendone oltremodo i meriti, è innegabile che attualmente il Napoli sia un gruppo qualitativamente in grado di ambire a posizioni di classifica importanti. Gestito in maniera solida dalla panchina.

Evidente, dunque, l’impatto prodotto da Spalletti sulla realtà partenopea. Del resto, la squadra è rimasta sostanzialmente invariata rispetto allo scorso anno.

In tutto e per tutto identica a quella guidata da Rino Gattuso, con l’eccezione di Anguissa in luogo di Bakayoko.

Eppure, al netto di un cambiamento magari irrisorio derivante dal mercato in entrata, la differenza tra il vecchio e il nuovo appare sin troppo evidente. Come il giorno in antitesi alla notte.

Nell’ambiente partenopeo, quindi, si sta progressivamente diffondendo la sensazione che il lavoro dell’allenatore toscano possa andare ben al di là della classica rincorsa ad un posto in Champions League.

Le premesse sono state confortanti. Adesso bisogna necessariamente continuare a percorrere il solco tracciato finora, partendo proprio dall’abilità dimostrata da Spalletti di saper ruotare la rosa a sua disposizione.

In effetti, garantendo una idonea distribuzione del minutaggio a chi dimostra con i fatti di essere all’altezza dei presunti titolarissimi, l’allenatore veicola all’interno dello spogliatoio l’idea che ciascuno potrà diventare non soltanto parte integrante dell’organico. Bensì tassello fondamentale dell’intero progetto.

Un principio che favorisce il bene collettivo, migliorando al contempo ogni singolo calciatore.

Lo Spalletti-pensiero identifica il Napoli

In definitiva, Spalletti sta dimostrando di saper manipolare uomini e sistemi di gioco meglio di chiunque altro abbia fatto nel recente passato. Senza , tuttavia, smarrire il filo logico dei suoi pensieri calcistici.

Sperimentando soluzioni tattiche avulse dal tradizionale giropalla, funzionale a sovraccaricare un lato con l’utilizzo delle catene laterali, per ribaltare poi il campo, esplorando gli inserimenti dal lato debole.

Oppure improvvisando proposte di gioco alternative alla classica rialita dal basso dell’attrezzo, esasperando la costruzione dei difensori, in collaborazione con il portiere.

Nondimeno, sarebbe alquanto limitativo interpretare la fase di possesso degli azzurri unicamente orientata a invitare gli avverarsi al pressing, con la chiara intenzione di creare ampi spazi alle spalle dell’ultima linea, da aggredire con le vampate in verticale.

Una filosofia decisamente ambiziosa, che ha destato buone impressioni in questo scorcio di stagione. In attesa, chiaramente, di controprove future.

A cominciare da oggi pomeriggio, nella complicatissima trasferta di Genova, contro la Sampdoria.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati