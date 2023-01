Graziani: Spalletti un capolavoro!

L’ex campione del mondo, Ciccio Graziani si sta muovendo in questi giorni, tra Roma e Napoli. Ospite a TeleA per la Campania e a ReteSport per il Lazio, ribadendo lo stesso concetto:

“Il Napoli ha tutto per arrivare fino in fondo, Mourinho ha un palmares enorme, tra i più forti di quest’epoca, ma una cosa è vincere con il Real Madrid o l’Inter. Il capolavoro fatto da Spalletti finora è strepitoso”

Conoscendo entrambe le piazze, l’ex attaccante, sa benissimo quanto sia difficile ottenere risultati in questi ambienti, soprattutto proponendo un gioco propositivo:

“Gli azzurri giocano un grande calcio, stanno dimostrando di essere i più forti di tutti, meriterebbero di portare a casa il tricolore. Da tempo la piazza di Napoli insegue questo sogno, poteva arrivarci già prima, soprattutto negli anni di Sarri. Sono emozionato solo al pensiero di cosa possa succedere in città, se dovesse vincere lo scudetto. Già immagino quel pullman azzurro in giro tra la gente”

Si sofferma anche sui singoli, che al di là degli schemi, sono quelli che fanno la differenza:

“Ad oggi Di Lorenzo è il terzino destro più forte d’Europa, non solo d’Italia. Lobotka se la gioca con Modric, chi l’avrebbe mai detto?”

Questo dal punto di vista azzurro, ma Ciccio ha vinto uno scudetto con la maglia giallorossa, quando interviene sull’emittente romana, sposta il focus dal punto di vista capitolino:

“A Napoli c’è apprensione, non dico paura di affrontare la Roma, ma sicuramente timore. Già lo scorso anno il Napoli impatto’ contro Mourinho e all’andata, la partita fu in equilibrio. Non sono d’accordo con chi dice che la Roma gioca male, ha una sua identità, un suo modo di stare in campo, giocando sulle ripartenze e lo fa bene”

Sarà proprio l’arma che il tecnico portoghese, vuole usare, considerando che nella partita del girone di andata mancava un certo Dybala. Ma nella capitale in queste ore si parla solo del caso Zaniolo, che la piazza vorrebbe in partenza. Anche Graziani si allinea a questo filone:

“Sul momento di Zaniolo siamo tutti frastornati, non riesce ad esprimere le sue potenzialità. Lo vedo troppo nervoso, in campo i grandi giocatori raramente rispondono male, riuscendo a celare il nervosismo. Per esigere un certo contratto, deve dimostrare di essere quel tipo di giocatore”

Molto improbabile che Niccolò Zaniolo sia presente al Maradona, qual ora nel frattempo, la società non riesca a cederlo. Ma è indubbio che l’ambiente romano, sia stato travolto da questa vicenda, ben oltre l’attenzione che il derby del sole, avrebbe meritato. Un bene per il Napoli, che trascorre questi giorni di preparazione, esclusivamente con la testa al campionato e al prossimo avversario.

