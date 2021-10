A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Ciccio Graziani, ex attaccante del Torino, soffermandosi su Belotti e Vlahovic.

“I difensori di oggi? Non è facile e forse è anche antipatico fare paragoni tra il calcio di oggi e quello dei miei tempi”

“È cambiato tutto, compreso il pallone, che 30-40 anni fa era molto più pesante rispetto a oggi. È vero, però, che non si marca più come una volta e i terzini sono più ali che difensori. Basti pensare a Cuadrado, che nella Juve gioca terzino, ma in fase difensiva è un pericolo pubblico. L’aumento dei gol indubbiamente ha comportato anche un aumento dello spettacolo. Il mio parere su Jurić? Con lui il Toro difende a uomo negli ultimi 30 metri, questo gli sta permettendo di avere maggiore copertura e compattezza rispetto alle scorse stagioni. Che utilità ha la Nations League? Nessuna e trovo anacronistico che esista ancora la finale 3°-4° posto. Il campionato 1981/1982? Se Antognoni non si fosse infortunato, la mia Fiorentina avrebbe potuto soffiare il titolo alla Juventus. Se Antognoni avesse giocato nell’Inter, nella Juve o nel Milan, avrebbe vinto più di un Pallone d’Oro. I tanti addii a parametro zero? La colpa è dei presidenti, che non si rendono conto di essere ostaggi dei procuratori. La situazione Vlahovic? Se fossi Commisso, lo lascerei fuori rosa per un anno e mezzo. Belotti non rinnova con il Torino? Mi dispiace, se rinnovasse, diventerebbe definitivamente un simbolo del Toro”.

