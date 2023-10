Gravina sul caso scommesse: “Agito con coerenza e sensibilità”

Anche il Presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha parlato del caso scommesse. Gravina era collegato da remoto dal Festival dello Sport di Trento, ma ha voluto lo stesso intervenire per dire la sua sulla tempesta che si sta scatenando sul calcio italiano in queste ore.

Come riportati anche da TuttoMercatoWeb, Gravina ha sottolineato la difficoltà di prevenire questo fenomeno, e di come questa malattia sia difficilmente riconoscibile, ma un problema diffuso della società attuale e non solo delimitata al calcio o allo sport in generale:

“La vicenda del calcioscommesse non era preventivabile. Credo che a questa situazione abbiamo risposto con grande sensibilità e coerenza e con rispetto per le istituzioni, i calciatori e la maglia azzurra. Purtroppo la ludopatia non è un problema del calcio ma una piaga sociale che corrode dall’interno. Ieri le autorità hanno voluto notificare gli avvisi di garanzia a Zaniolo e Toniali”.

Sicuramente non è un momento facile per il calcio italiano, che si trova sempre più spesso coinvolto in vicenda extracalcistiche. La speranza di tutti è che la tempesta di inizi a placare e che non escano altri nomi coinvolti, anche se Corona ha promesso scandali e verità da svelare nei prossimi giorni.

Questo indica che, purtroppo per la nazionale italiana e per il calcio nostrano tutto, la calma dopo la tempesta è ancora lontana dall’arrivare. Probabilmente bisognerà che passi questo tremendo tornado per tornare a parlare di calcio giocato, senza implicare i fatti extra calcisitici.

Tutto questo alla vigilia di due partite importanti per la l’Italia, valevoli per la qualificazione al prossimo Europeo, che gli azzurri dovranno assolutamente cercare di giocare viste le ultime delusioni, anche sul campo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati