Gravina:”Napoli merita la Nazionale”

Intervenuto all’evento Calcio & Welfare, il presidente della FIGC, Gabriele Gravina ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss.

In occasione della gara di qualificazione ai prossimi Europei, Italia-Inghilterra, il Maradona è stato scelto come sede dell’incontro.

Il numero 1 della federazione italiana, sottolinea l’importanza della scelta:

“Napoli merita la Nazionale di calcio. In questo momento è un bellissimo vulcano, pieno di entusiasmo e passione. Questo tipo di trasporto non può che far bene alla Nazionale. Abbiamo grande considerazione della città di Napoli e dei suoi tifosi”

L’attenzione di questi giorni è tutta sui mondiali in Qatar, la mancata partecipazione dell’Italia, non può passare inosservata agli occhi della FIGC:

“Ci vuole tempo per realizzare un progetto, il nostro è di medio-lungo termine. Nel 2021 abbiamo centrato un grande obiettivo, grazie anche a delle coincidenze positive. Con le stesse coincidenze, ma stavolta negative, non ci siamo qualificati per il mondiale”

La cassa di risonanza mediatica in queste ore, verte tutta sul caso Juventus, ma anche il caso D’Onofrio getta ombre sul calcio italiano. Gravina si dice tranquillo:

“La mia denuncia dimostra come la Federazione, evidenzia le criticità che ci sono. Sia per quanto riguarda la Juventus, che per il PM D’Onofrio, che era già stato deferito, prima che uscisse tutto. Noi non facciamo sconti, questo è un principio di garanzia per tutti. Siamo per un sistema di tutela, ne usciremo come sempre, con la condizione di essere coerenti nell’applicare le regole. Punire se ci sarà da punire, assolvere se ci sarà da assolvere”

Poi un monito sull’esito di un’ indagine, che potrebbe allargarsi:

“Sono contrario ai linciaggi di piazza, stiamo calmi perché temo che il problema possa riguardare, anche altri soggetti. Dovremo aspettare l’esito dei processi, prima di tirare le somme su quanto accaduto. Stiamo seguendo con attenzione la vicenda, la nostra Procura ha già aperto un fascicolo di inchiesta, per verificare l’esistenza di eventuali reati”

Giustizia ordinaria e sportiva, dunque, sembrano procedere di pari passo. Almeno rifacendosi alle parole di Gravina, che nel finale manda anche un messaggio alla federazione spagnola, piuttosto dura, in questi giorni, con quella italiana:

“Guardi a casa sua. Siamo sempre in contatto con l’UEFA e non abbiamo bisogno di ingerenze, da parte di soggetti (Tebas), che farebbero meglio a guardare in casa propria. Il calcio italiano vive un momento difficile, di cui conosciamo bene le criticità. Ma abbiamo dei progetti seri, siamo già a lavoro per realizzarli”

L’importante sarà fare le cose corrette e in trasparenza. Il primo passo di riportare la Nazionale a Napoli, può far scaturire una reazione a catena, di maggiore credibilità al nostro calcio.

