Gravina da Tirana…con amore, risponde netto al Presidente del Napoli!

Non si e fatta attendere la risposta del Presidente della FIGC , Gabriele Gravina, attraverso l’Agenzia ADN Kronos, che si trova a Tirana per assistere alla Finale di Conference League, che vede impegnata a Roma di Mourinho. contro il Feyenoord, l’unikca italiana che ha raggiunto una finale Europea quest’ anno!

Secca e senza mezzi termini , la risposta alle parole dette dal Presidente Aurelio De Laurentiis, in conferenza per il festeggiamento dei 130 anni del quotidiano Il Mattino, che ha denigrando incessantemente il Presidente della Federazione, eletto anche da lui!

“A differenza di quanto afferma De Laurentiis, mi concentro sulle cose da fare per il bene del calcio italiano. Da quando sono in Figc abbiamo raggiunto risultati importanti sia in campo che fuori. In qualità di presidente federale non posso accettare che si inveisca in maniera irrispettosa verso istituzioni quali Governo, Uefa e Figc. Lo invito a proporre qualcosa di serio e concreto per contribuire anche lui allo sviluppo del nostro mondo. Ma d’altronde, come diceva Totò ognuno ha la faccia che ha, ma qualche volta si esagera”.

