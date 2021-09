Grava: “I nostri giovani meritavano il palcoscenico dell’esordio”

All’indomani della disfatta nell’amichevole con il Benevento, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Gianluca Grava.

Nonostante il risultato mortificante, dall’imbarcata subito ieri sera, il responsabile del settore giovanile del Napoli può trarre conclusioni confortanti. Non fosse altro che alcuni dei migliori giovani della Primavera partenopea hanno fornito comunque una buona prestazione.

Su tutti, ha impressionato per personalità, associata a qualità tecniche non indifferenti, Antonio Vergara. Questo il giudizio di Grava sul centrocampista classe 2003.

“Ha le potenzialità per diventare un giocatore importante. Ci vorrà la stessa cattiveria che ha messo in campo ieri. Lui ha mentalità e qualità per fare il calciatore professionista. Fa parte della Primavera e ce lo teniamo stretto, ha fisicità e visione di gioco“.

Anche Davide Costanzo è entrato bene in partita. Ecco cosa ne pensa il responsabile del vivaio azzurro sul difensore centrale, classe 2002.

“E’ un difensore vecchia maniera. Ha grande personalità e temperamento. Per lui allenarsi con la prima squadra, ascoltare i consigli, è un grandissimo vantaggio“.

Forse ci si aspettava qualcosina in più da Alessandro Zanoli, che aveva impressionato positivamente la critica nelle amichevoli estive. Sul terzino, ecco cosa ne pensa Grava.

“Ancora non si rende conto delle sue potenzialità. Ha forza e velocità, può stare in serie A...”.

Insomma, la brutta figura sul piano del risultato può essere almeno parzialmente compensata dall’esperienza fatta dai giovani talenti partenopei. Di questo, Grava è sicuro.

“Chi è entrato ieri ha molto potenziale. Sono contento per loro perché meritavano il palcoscenico di ieri. Vederli in campo ripaga il nostro lavoro”.

