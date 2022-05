Il Grande Torino, solo il fato poteva fermarlo!

Oggi sono 73, gli anni della scomparsa una squadra che ha fatto la storia del calcio Il Grande Torino!. A distanza di tanti anni, il ricordo di quel maledetto giorno di Superga, che distrusse le vite e la storia di una delle piu’ grandi squadre del mondo, vive ancora nei cuori di chi ama questo sport.

Un’ emozione ancora forte, che il calcio in particolare, e vale per tutti gli italiani, e profondamente radicata ed indissolubilmente vissuta, sempre con la stessa emozione e trasporto, che il ricordo di tale tragedia riapra ferite in questa giornata.

Era il 4 maggio 1949. Sono passati esattamente 73 anni da quando l’ultima squadra ad aver vinto il campionato italiano viaggiava su quell’aereo in cui si trovava l’intera formazione granata di ritorno da Lisbona. L schianto avvenne contro la collina di Superga nei pressi del capoluogo torinese, non lasciando scampo a nessuno tra calciatori, dirigenti e commentatori.

Il tempo era pessimo con nuvole basse e pioggia battente. Dopo l’ultimo contatto con la stazione radio, forse a causa del maltempo o di un guasto all’altimetro, l’aereo si schiantò contro la Basilica di Superga, avvolta in una fitta nebbia. Orientativamente, erano le 17.05 di quel maledetto 4 maggio.

Il Grande Torino fu capace di vincere cinque campionati di Serie A consecutivi, dalla stagione 1942/43 alla stagione 1948/49, con la maggior parte di questi atleti che erano componenti attivi della nostra Nazionale di Calcio. Quindi è facilmente comprensibile come per uno sportivo e amante del calcio oggi sia una giornata avvilente, che non avremmo mai voluto commemorare, almeno così, in particolar modo per noi italiani.

A Torino, finalmente dopo due anni di limitazioni causate dalla pandemia per Covid-19, verrà nuovamente celebrata la messa in ricordo del Grande Torino nella Basilica di Superga, dove in tanti potranno onorarne la memoria, e ricordarne le gesta, pregando e ringraziando chi ne ha potuto, ad occhio nudo filmarne lo spettacolo che solo campioni come loro, hanno saputo donare.

