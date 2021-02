Granada-Napoli, parla Dario Mastroianni di DAZN

Manca poco più di un giorno alla sfida di Europa League Granada-Napoli. In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Dario Mastroianni, giornalista DAZN: “Granada? Squadra aggressiva, anzi squadra, ma è senza grandi eccellenze. È da un anno che è nel punto più alto della sua storia. Fa le cose fatte bene con giocatori normali e questo ti porta a conquistare obiettivi. Il Granada forse non si aspettava di arrivare a questo punto, ma è ai sedicesimi e non c’è per caso”.

“Sono lì a viversi i sedicesimi, che è un’esperienza che la maggior parte non ha mai provato. Soldado è il suo giocatore più esperto. Ha iniziato il 2021 con qualche problemino in difesa. La sua difesa? Con l’Atletico abbiamo visto un Granada un po’ diverso da quello canonico. Raramente propone la linea a 5. Di solito oscilla tra 4-4-2 e 4-3-3. Il suo tecnico è figlio calcisticamente parlando della scuola di Emery. Barcellona? Sfida apertissima in Coppa del Rey, è una squadra che accomuno al Getafe. Quello che le avvicina è il concetto di squadra. Gonalons? Gonalons ultimamente è stato alternato con Eteki che è più di rottura. Contro il Napoli è possibile che si veda lui e non Gonalons.”.

Ti consigliamo questo – Memoli (cons. Ita. a Granada): “Partita col Napoli grande emozione. Terremoti a Granada? Ultima scossa poco fa…”

Segui anche PerSempreCalcio.it

Classe ’92, napoletano. Metto nero su bianco fatti e pensieri.