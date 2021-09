Grana portiere per il Napoli: Meret s’è fratturato una vertebra lombare

Da Coverciano arriva una notizia che non farà affatto piacere al Napoli: Alex Meret è stato costretto ad abbandonare il ritiro della Nazionale. A causarne il forfait, la frattura ad una vertebra lombare, rimedita nell’ultimo turno di campionato contro il Genoa.

A rivelare l’entità dell’infortunio, gli accertamenti radiografici sostenuti nel pomeriggio, che come si legge nella nota pubblicata sui canali ufficiali della società partenopea, hanno “evidenziato la frattura dell’apofisi trasversa di sinistra della terza e quarta vertebra lombare“.

L’Airone azzurro, dunque, rientrerà a Napoli già domani in mattinata, dove è previsto un consulto con lo staff sanitario partenopeo per valutare i tempi di recupero. Potrebbe bastare un mese, ma bisognerà necessariamente procedere con grande cautela. In casi del genere, infatti, il completo recupero può dilatarsi oltremodo.

Un problema di non poco conto, per il Napoli, visto e considerato che il mercato ha chiuso ufficialmente i battenti. E alla ripresa del campionato, dopo la sosta per le Nazionali, la squadra azzurra dovrà affrontare la Juventus, affidando la maglia da titolare a Ospina.

A complicare maggiormente la situazione, il fatto che pure l’estremo difensore colombiano ha raggiunto i Cafeteros, impegnati nelle qualificazioni mondiali, e quindi sarà costretto ad un vero e proprio tour de force intercontinentale, per essere al suo posto contro la Vecchia Signora.

Un problema in più per Spalletti, poichè l’anticipo a sabato, mette materialmente a disposizione del tecnico toscano il sostituto di Meret solamente il giorno prima del big match.

