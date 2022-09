Gotti: “Il Napoli è uno spettacolo! Sul parapiglia…”

Gotti, allenatore dello Spezia, è intervenuto in conferenza stampa per commentare la partita giocata contro il Napoli e persa nel finale di gara.

Ecco le parole di Mister Gotti:

Partita quasi perfetta, rammarico non aver sfruttato gli spazi? Cosa è successo nel finale?

“Abbiamo sbagliato qualcosa nel primo tempo, nel secondo tempo abbiamo tenuto meglio il campo e c’erano delle occasioni da poter sfruttare. Nel finale c’è stato un parapiglia, come spesso succede, rispetto a piccoli particolari. Il quarto uomo dà sei minuti di recupero, il Napoli segna all’88° e si riprende dopo 3 minuti. Da lì giochiamo 5 minuti.

Senti dileggiare qualcuno e si fa fatica non perdere le staffe.”

Fase difensiva importante, qual è dei suoi uomini che ha dato l’apporto migliore?

“In alcuni casi non avrei avuto problemi a rispondere. Diversi giocatori, oggi ed in questo stadio, hanno fatto una gran partita. Parecchi dei miei giocatori si meritano un’ampia sufficienza.”

Nessun gol in trasferta, che soluzioni sta pensando?

“Abbiamo giocato in trasferta contro Inter, Juve, Napoli… analisi che posso fare ma per avere delle tendenze su cosa va e non va si deve avere un orizzonte più profonde.”

Che idea sulle tre squadre affrontate?

“Tre squadre diverse e molto forti, il Napoli è uno spettacolo e bellissimo da vedere. Un’impresa ed una partita bellissima quella contro il Liverpool di qualche giorno fa dove sono stato anche io partecipe, il Napoli è difficilissimo da affrontare. Sappiamo che per queste grandi squadre inizia un campionato diverso.

Gli impegni ogni tre giorni sottraggono tempo per preparare le partite. Qualcosa possono lasciare per strada.”

Sfida contro la Sampdoria già sfida salvezza?

“Sono seduto a parlare qui della sfida contro il Napoli, da solo l’aspetto varrebbe. Probabilmente, la classifica lo dice, è uno scontro diretto ma alla settima partita è difficile parlare di cose determinanti.”

