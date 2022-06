Gollini: il “rapper con i guanti” che vuole tornare a volare  

L’ultima fase della carriera di Pierluigi Gollini ha preso una strana piega. In realtà, la parabola discendente che ne ha caratterizzato questo periodo non è altro che una eccezione, rispetto alle promesse mantenute inizialmente dal talentuoso portiere dell’Atalanta.

Gasperini gioie e dolori

Arrivato a Bergamo nel gennaio 2017, come secondo di Berisha, poi condividendo con il collega albanese la responsabilità della porta orobica, Gollorius è cresciuto costantemente nel rendimento, fino ad ottenere l’indiscussa promozione a titolarissimo.

Il giusto riconoscimento per un estremo difensore, che anno dopo anno, ha raggiunto la piena maturazione. Dimostrando di meritare ampiamente anche il palcoscenico internazionale, esaltandosi sia in Champions che in Europa League.

Probabilmente, Gian Piero Gasperini ne aveva scorto subito le qualità, aspettandone l’esplosione definitiva. Inspiegabile, dunque, la scelta dell’allenatore, che la scorsa estate ha messo in discussione la posizione di Gollini, diventato improvvisamente tutt’altro che intoccabile.

Una situazione capace di generare dubbi amletici sulla possibilità di continuare assieme in nerazzurro. Al punto da spingere gli orobici ad investire forte su Juan Musso, acquistato dall’Udinese per 20 milioni.

Insomma, pare davvero che la decisione di emigrare al Tottenham sia stata necessaria per le sopraggiunte incomprensioni tra il portiere ed il suo mentore…

Le caratteristiche di Gollini

Adesso che l’esperienza inglese si è conclusa dopo una sola stagione, Gollini deve ripartire, a caccia di un’altra avventura.

Non c’è modo migliore per aspirare legittimamente a tornare da protagonista in Italia, nient’affatto ridimensionato nelle ambizioni da un’annata trascorsa praticamente in panchina, che ereditare una maglia pesante come quella di David Ospina. Tra i più bravi della Serie A per come interpreta il ruolo in ottica moderna e proattiva.

Ben definito dal punto di vista tecnico, Gollini ha solide basi nei fondamentali della parata. Esplosivo negli arti inferiori e reattivo nell’andare a terra.

Caratteristiche associate ad una innata abilità nelle uscite basse, dove i suoi punti di forza diventano tempestività e capacità nelle letture. Doti che gli permettono di affrontare (e vincere…) molti duelli uno contro uno con gli attaccanti avversari. Chiudendo efficacemente con il corpo ogni minimo spiraglio dello specchio di porta, nelle conclusioni da distanza ravvicinata.

“Solo” bravo con i piedi

Sul portiere che sceglierà il Napoli bisogna fare pure una considerazione di natura tattica.

Attualmente Ospina, quando ha la palla tra i piedi, è paragonabile ad un giocatore di movimento, per varietà di passaggi e visione di gioco. Determinante, quindi, nel favorire la costruzione della manovra attraverso il possesso.

Ne consegue un livello di sicurezza, nel collaborare con i centrali, difficilmente immaginabile con altri portieri.

Ovviamente, Gollini era perfettamente inserito nelle dinamiche strategiche dell’Atalanta. Una squadra assai aggressiva, per indole portata a tenere la linea difensiva alta, sempre pronta ad accorciare rapidamente in avanti. Uno scenario che talvolta costringeva il portiere a interviene fuori area, con i piedi o addirittura di testa.

Ma Gasperini non ha mai preteso dal suo estremo difensore la risalita dal basso. Considerandola rischiosa e poco produttiva in termini di superamento della prima linea di pressione avversaria.

Così, Gollini nonostante abbia dei piedi tutto sommato discreti, funzionali a non commettere errori all’atto di dialogare sul breve con i compagni, piuttosto che alimentare uno sterile giropalla, veniva invogliato direttamente al lancio lungo su Zapata, oppure verso la coppia della catena laterale.

Del resto, trovare uno come Ospina, infallibile nella trasmissione medio/lunga alla stregua di un sontuoso metodista, è pressochè impossibile (o quasi…).

RESTA AGGIORNATO SUL MERCATO DEL NAPOLI:

Approfondisci la pista Gollini

SEGUICI SEMPRE SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati