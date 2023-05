Gollini consola Osimhen dopo la gara contro i granata. Sentite il commento di Anna Trieste!

Pierluigi Gollini, portiere del Napoli, si è ben integrato nella squadra di mister Luciano Spalletti che vede in lui un riferimento importante anche sul versante dello spogliatoio. E le immagini che arrivano dal Maradona, in relazione alla partita di oggi, certificano questo aspetto. L’estremo difensore, che con ogni probabilità resterà in maglia azzurra anche il prossimo anno (dovrebbe essere riscattato dall’Atalanta), ha consolato Victor Osimhen, disperato e piegato in due al termine della sfida contro la Salernitana.

Questo il commento di Anna Trieste, giornalista del quotidiano Il Mattino, che ha scritto un post su facebook, citando le parole del brano di Pino Daniele “Qualcosa arriverà”, diventato subito virale: “Voglio ‘o mare, cu ‘e mmura antiche è cchiù carnale, a vita ‘o ssaje ce po’ fa male, e per sognare poi qualcosa arriverà… Ti voglio bene Victor”. Tanti i commenti, eccone alcuni: “Non fa niente, è andata così: Victor sorridi, ormai è solo questione di momenti che il destino sceglierà: è già nostro”. E poi: “Ragazzi, il campionato è chiuso da tempo. Ovviamente anche noi abbiamo rallentato a causa dei pochi stimoli dalle squadre più giù in classifica. Per quanto riguarda Osihmen bisogna solo ringraziarlo a lui e la squadra”.

