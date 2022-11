Globe Soccer Awards: Trionfa Osimhen!

E’ il miglior giovane calciatore al mondo Victor Osimhen. Iniziano a vedersi i premi per il Napoli dopo l’inizio di stagione da record, e infatti il suo giovane centravanti che finalmente ha trovato la continuità dopo infortuni, covid e altri problemi che ne hanno condizionato il rendimento si è visto premiare a Dubai per il Globe Soccer Awards, una sorta di Oscar internazionale del calcio.

La manifestazione internazionale, giunta alla sua dodicesima edizione, vedeva concorrere tra i migliori giovani campioni del calibro di Gavi del Barcellona, Valverde del Real Madrid, dell’acquisto record del Manchester City Julian Alvarez o di Bellingham del Borussia Dortmund, Ca Mavinga del Real Madrid e dell’unico altro concorrente di Serie A, Rafa Leao del Milan, pure determinante nel corso del 2022 per la conquista dello scudetto dei rossoneri.

Una categoria, quella di calciatore emergente, per la prima volta presente tra quelle premiate al Globe Soccer Awards: negli anni scorsi premi simili erano stati vinti dall’ex interista Hakimi, come miglior giovane calciatore arabo e da James Rodriguez nel 2014 come miglior calciatore rivelazione, quando il colombiano stupì con la sua nazionale ai mondiali.

Dicevamo che è una vittoria a sorpresa. Non tanto per i numeri del nigeriano, che sono ottimi, quanto per i profili dei due rivali. Il centrocampista del Barcellona ha infatti recentemente vinto il Golden Boy oltre al Trofeo Kopa, che ha ricevuto nella serata del Pallone d’Oro. E non è da meno il madridista che nella passata stagione da gregario ha vinto tutto con il suo club, mentre nell’annata in corso si sta ritagliando addirittura un ruolo da protagonista a suon di gol. Inoltre, entrambi giocheranno i Mondiali, uno con la Spagna, l’altro con l’Uruguay. A differenza di Osimhen, visto che la Nigeria non si è qualificata.

Un’altra occasione per celebrare l’ottimo lavoro svolto in questi mesi da Luciano Spalletti, il quale sta portando i partenopei a livelli altissimi e così anche lo stesso nigeriano. Il numero 9 è stato persino assente per un infortunio al bicipite femorale, eppure è capocannoniere della Serie A ora in corso. 9 reti e una media di quasi un gol a partita, è una minaccia per tutte le difese. Premio inaspettato ma giusto.

